اسرائيل تتوقع نشوب حرب قريبة وتستعد لإخلاء مدن كبيرة في أي مواجهة قادمة مع حماس وحزب الله
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لطيفة التونسية تعتبر مصر مصنع الرجولة وتدين لها بالفضل حتى الممات

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