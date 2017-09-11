اسرائيل تتوقع نشوب حرب قريبة وتستعد لإخلاء مدن كبيرة في أي مواجهة قادمة مع حماس وحزب الله
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جرينتش+2 04:36
لافروف متفائل باستعداد السعودية والاردن للاسهام جدياً بحل الازمة السورية

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