حتى في الخبز.. قالوا السمار احلى ام البياض ؟

تحث توصيات التغذية الصحية على أكل الحبوب الكاملة لأنها غنية بالمغذيات بغض النظر عن المذاق. ويأتي الخبز الأسمر على رأس قائمة أهم الأطعمة التي تصنع من الحبوب الكاملة.

يحتوي الخبز الأسمر على فيتامينات “ب6” و”ب9” و”إي”، ومعادن المغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز المغذيات. كما يمتاز هذا الخبز باحتوائه على الألياف التي تساعد على الهضم وتحسّن الإخراج.

أما الخبز الأبيض فيحتوي على كمية قليلة من الألياف، لكنه غني بالكالسيوم أكثر من الخبز الأسمر. وتتميز بعض أنواع الخبز الأبيض المدعّمة ببعض المغذيات مثل الفولات والألياف.

غير ان الخبز الابيض يتسبب في ارتفاع كبير في نسبة السكّر، لذلك يُنصح بتناول الخبز الأسمر الذي يزيد الإحساس بالشبع دون أن يتسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر بالدم. أما إذا كنت تفضّل الخبز الأبيض فلا تتناول أكثر من شريحتين (سندويش) منه في اليوم.

ويتسبب أكل الخبز الأبيض بكثرة في زيادة الوزن، ويُنصح من لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والسكّري باستبعاده وتناول الخبز الأسمر.

من ناحية أخرى، لا تُصنع جميع أنواع الخبز الأسمر من القمح الكامل بنسبة 100 بالمائة، لذلك يحسن التأكد من البيانات الغذائية على كيس الخبز، خاصة أن بعض الأنواع يستخدم فيها ألوان الكراميل ليبدو الخبز بني اللون مثل الخبز الأسمر.