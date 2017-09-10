جماعة الاخوان السورية تثبت انفصالها عن الواقع عبر تمسكها باسقاط الرئيس الاسد واعتبار روسيا وايران دولتي احتلال
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“مجتهد” : عبد العزيز بن فهد توقع الاغتيال فتعرض للاعتقال

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