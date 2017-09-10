“مجتهد” : عبد العزيز بن فهد توقع الاغتيال فتعرض للاعتقال

أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن قوات تابعة لـ”ابن سلمان” قد هاجمت منزل أمير كبير واعتقلته يوم الاربعاء الماضي.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر”: ”تأكد الآن أن عبدالعزيز بن فهد دوهم في قصره في جدة يوم الأربعاء الماضي واعتقل من قبل قوة تابعة لمحمد بن سلمان وهو في مكان غير معروف حتى الآن”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”وقد حاولت والدته (الجوهرة) تتبع خبره فلم تحصل على أي معلومة, كما حاولت الاتصال بالملك ولم تفلح ويقال أنها لم تذق طعاما منذ يوم اعتقاله”.

وأكد “مجتهد” أن ” خطة محمد بن سلمان أن لا تساهل مع المعارضين في الأسرة والجميع إلى السجون ولا حصانة لأحد حتى لو كان المعارض ممن تبقى من أبناء عبدالعزيز”.

وكان الامير عبد العزيز بن فهد قد كشف في تدوينة له فجر الأربعاء الماضي ما يدور داخل الأسرة المالكة حين أكد أنه معرض للقتل، مشددا على أن الجميع يعلم دمه عند مَن في حال تم تنفيذ المخطط.

وقال “ابن فهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” قبل أن يتم حذفها والإدعاء بأن الحساب قد تم اختراقه:” الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله,إن ماسافرت, فاعلموا أني قتلت, فوداعتكم بناتي, ودمي تعلمون عند من؟#عبدالعزيز_بن_فهد”.

وفور انتشار الخبر كالنار في الهشيم، عاد الحساب ليغرد زاعما بأنه تم استعادته من “القراصنة” قائلا: ” أحمدالله وحده لاشريك له, تم استرجاع الموقع من القراصنة، حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق, وندعو الله كالعاده من الموقع ان شاء الله, والحمد لله”.

وكان الامير السعودي عبد العزيز بن فهد قد سبق وشن هجوما عنيفا على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصفا إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند، رافضا الاعتذار عن إساءته.