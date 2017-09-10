جماعة الاخوان السورية تثبت انفصالها عن الواقع عبر تمسكها باسقاط الرئيس الاسد واعتبار روسيا وايران دولتي احتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 07:30
فيسك يعترف: الاسد انتصر والجنرال محمد خضور وفى بوعده

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني