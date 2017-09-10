جماعة الاخوان السورية تثبت انفصالها عن الواقع عبر تمسكها باسقاط الرئيس الاسد واعتبار روسيا وايران دولتي احتلال

أكدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أنّها “لن تكون شريكاً في التوقيع على أيّ وثيقة أو حلّ نهائي لا يتضمّن إبعاد بشار الأسد وإنهاء دوره سواء في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سورية”.

وجدد “إخوان سورية” في بيان لهم اليوم الأحد، تمسكهم بالحلّ السياسي العادل، الذي يتوافق عليه السوريون من جميع مكونات المجتمع السوري الموحد؛ بعيداً عن كلّ سياسات الإكراه والإلزام.

واوضحت الجماعة أنها تعتبر القوات الروسية الموجودة على الأرض السورية، قوى عدوان واحتلال، وأن خروج هذه القوات من سورية يمثل مدخلاً أوّلياً للوصول إلى الحل السياسي المعبر عن إرادة السوريين وتطلعاتهم.

كما وصفت الجماعة الدور الإيراني في سورية بأنه “احتلال استيطاني”، وقالت بأنه “يمثّل مشروعاً قومياً فارسياً، ومشروعاً طائفياً شيعياً، كما يمثّل مشروع هيمنة ونفوذ على المستوى السياسي”.

وأضافت الجماعة في بيانها: “إنّ جماعتنا، مع رفضها كلّ المنطلقات والممارسات الطائفية، ترى في الاحتلال الإيراني مشروعاً يهدّد هوية الشعب السوري ووحدة أرضه، ولا بدّ من العمل على خروجه بكلّ الوسائل المشروعة”.

واستبقت الجماعة الاجتماعات المرتقبة حول سوريا في أستانا أو جينيف بالتأكيد على تمسكها بـ “الحفاظ على هوية الشعب السورية، ووحدته المجتمعية، ووحدة أرضه الجغرافية”.

ودعت إلى النصّ صراحة على محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا المجازر بحق أبناء سوريا، أمام قضاء حرّ ونزيه وعادل.

وتشير مصادر سياسية إلى وجود تصور لإعداد اتفاق سياسي بين الفرقاء السوريين سيتم طرحه في لقاءات “أستانا” المرتقبة نهاية الشهر الجاري، وفي حوارات جينيف المتوقعة في تشرين أول المقبل، جوهره توسيع أماكن وقف إطلاق النار تمهيدا لإطلاق مفاوضات للحل النهائي في سوريا.

وكانت تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي، دعا فيها المعارضة السورية إلى قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على الرئيس السوري بشار الأسد”، قد أثارت جدلا سياسيا في أوساط المعارضة السورية، واعتبرت لدى الائتلاف السوري المعارض انتصارا لوجهة النظر الروسية.

واعتبر دي مستورا في تصريحاته أن ساعة الحقيقة اقتربت وأن عدم توفر الظروف الملائمة لإطلاق مفاوضات حقيقية لن يصب في صالح المعارضة.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي بعد تحقيق الجيش السوري تقدما مهما في أكثر من جبهة، وآخرها فكه الحصار على مدينة دير الزور الاستراتيجية، وسط أنباء عن تقدم لاستعادة كامل المدينة من تنظيم داعش.

يذكر أن اجتماعا للهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، جرى في الرياض الشهر الماضي، فشل في توسيع وتوحيد وفد المعارضة للمفاوضات بسبب الخلاف حول مصير الأسد.