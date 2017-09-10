ترامب يحسد امير الكويت على طائرته الافخم من الطائرة الرئاسية

تناقلت وسائل إعلام أمريكية، حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع وفد الكونغرس الأمريكي، بشأن أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مجلة “بوليتكو” الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكا من أن طائرة الرئاسة الأمريكية التي تقلّه والتابعة لسلاح الجو الأمريكي “أصغر” من طائرة أمير الكويت.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أبدى انزعاجه من كون أمير الكويت استقل طائرة أكبر حجماً من تلك التي يتنقل بها رؤساء واشنطن، مؤكدة أن هذا التذمر الرئاسي جاء خلال اجتماع ودّي عقده الرئيس الأمريكي مع وفدين ديمقراطيين من الكونغرس حول مشروع نفق بقيمة 30 مليار دولار.

وأضافت: “خلال إشادة ترامب بالديمقراطيين حيال المساعدات المخصصة لإغاثة المناطق المتضررة بإعصار “هارفي”، تحدث عن طائرة أمير الكويت، قائلا “كنت معجبا جدا بطائرة الأمير، لكنها أطول من طائرة الرئاسة الأمريكية ربما بـ100 قدم”.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن ترامب بدا مستمعا بزيارة الأمير الكويتي، إذ وصفه بأنه “شريك جيد”، و”شخص يحمل مكانة خاصة”.

وأوضحت “الإندبندنت” أن الطائرة التى يملكها ترامب، وهى طائرة بوينج 757-200، تحتوى على غرفة طعام وتلفزيونات بشاشات كبيرة وغرفة نوم للضيوف ودش، وفقا لشبكة سى إن إن. كما أنها تحمل شعار “ترامب” الذهبى العملاق بطول جانبها.

وصل أمير الكويت والوفد الرسمي المرافق له، واشنطن، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية جري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت يرافقه وفد رسمي ضم كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس خالد الصالح وعدد من كبار المسئولين الكويتين ووفد من أصحاب الأعمال الكويتيين.