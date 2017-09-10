الامير القطري اتصل بابن سلمان من وراء امير الكويت

قال الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة “السياسة”، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “دون علم الوسيط” الكويتي.

وكتب الجار الله، على موقع “تويتر” يقول، “إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سعى خلال 90 يوما إلى إعادة قطر للسرب الخليجي وتحمل المتاعب من رحلاته المكوكية. وأخيراً هاتف تميم ولي العهد السعودي دون علم الوسيط”.

وأضاف في سلسلة تغريدات “بيان الخارجية القطرية مختلف عن حوار الأمير تميم مع ولي العهد السعودي.. قطر قراراتها بيد أكثر من جهه مطلوب من تميم أن يحزم أمره يحكم أو يترك”.

وتابع الجار الله: “لا أدري لماذا وصفت وزارة الخارجية القطرية ومعها قناة الجزيرة اتصال تميم بأمر من الرئيس الأمريكي. هذه مهانة للأمير تميم وكأن اتصاله مفروض عليه”.

وكانت قناة الجزيرة نقلت عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الاتصال جاء بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.