جماعة الاخوان السورية تثبت انفصالها عن الواقع عبر تمسكها باسقاط الرئيس الاسد واعتبار روسيا وايران دولتي احتلال
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الاحتفال بعد غدٍ بتكريم الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر

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