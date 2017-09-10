الاحتفال بعد غدٍ بتكريم الفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر

يكرم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية المصري الفنانة القديرة ليلى طاهر بعد غد الأربعاء بالمسرح القومى تحت إشراف الدكتور أسامة رؤوف مدير عام بحوث الثقافة المسرحية بالمركز وبحضور نجوم المجتمع الفني المصرى وتحت رعاية وزير الثقافة حلمى النمنم .

وسيتم خلال التكريم تقديم شهادة تقدير للفنانة القديرة ليلى طاهر فى إحتفالية تقدم فيها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز مجموعة أغانى من التراث الغنائي المصري, ويتم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج المركز القومى للمسرح يتناول مسيرة الفنانة ليلى طاهر بالإضافة إلى إقامة معرض مستنسخات لأبرز الأعمال المسرحية التى قدمتها الفنانة ليلى طاهر.

كما سيتم إهداء حضور الحفل كتاب يسرد رحلة عطاء ليلى طاهر المسرحية, وهو من إعداد المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة.

وقد تحضر الحفل مجموعة من الفنانين والفنانات الذين أثروا الفن المصرى منهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب, والدكتور أشرف زكى, والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد, والنجمة شهيرة, والفنانة شيرين, والفنانة القديرة مديحة حمدى, والمخرج الكبير محمد فاضل, والفنان القدير أشرف عبد الغفور وغيرهم.