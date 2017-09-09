مفاجأة غريبة .. الذكاء يضر بصاحبه ويزيد احتمالات اصابته بسرطان الدماغ

كشف الباحثون السويديون عن معلومات تؤكد أن الذكاء والنجاح في التحصيل العلمي والجانب المهني عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

وقد توصل العلماء إلى علاقة بين مستوى التأهيل العلمي للبشر واحتمال تطور مرض سرطان الدماغ لديهم.

وقام العلماء السويديون بتحليل إحصاءات الإصابة بمرض سرطان الدماغ لدى 4 ملايين شخص.

وعند ذلك اختلف سن المشاركين في التجربة ووضعهم الاجتماعي وحالتهم العائلية فمنهم الأعزب والمتزوج والمطلق.

وأكدت النتائج على أنه كلما ارتفع مستوى تأهيل الرجال والنساء، ازدادت حالات إصابتهم بمرض سرطان الدماغ.

كما أظهر البحث أن الذين تلقوا التأهيل العالي أو البكالوريوس أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان مقارنة بخريجي المدرسة الثانوية.

بصورة خاصة فإن أنواع سرطان الدماغ مثل الورم الدبقي والورم السحائي تصيب النساء ذوات التأهيل العالي أكثر بنسبة 23% مقارنة بغيرهن الأقل تأهيلا.

واكتشف العلماء أيضا أن العلاقة نفسها تربط نجاح المسيرة المهنية مع خطر الإصابة بسرطان الدماغ.