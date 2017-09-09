سؤال الحجاب ما زال يتردد سلباً وايجاباً في اوساط الفنانات العربيات

عاد الحديث عن حجاب الفنانات ليتصدر عناوين الصحافة الفنية بعد واقعتين؛ لارتداء المطربة اللبنانية امل حجازي الحجاب وخلعه- ولو جزئياً- من قبل الفنانة المصرية سهير رمزي.

وبين اعتباره عودة لصحيح الدين، ومعوقا لمسيراتهن الفنية؛ تباين تعامل الفنانات مع الحجاب، بين ارتدائه حتى الممات، وبين تغييره بارتداء باروكة شعر مستعارة، أو تخفيفه بارتداء إيشارب أو قبعة تظهر خصلات شعرها، فيما قررت بعضهن خلعه والعودة للفن.

وقالت امل حجازي (40 عاما) : “أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة كل السعادة به, وسيكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر”.

واضافت تقول على عبر صفحتها بـ”فيسبوك” إن “قرارها الذي اتخذته يوم عرفة، لم يكن وليد اللحظة بل كانت تعيش صراعا داخليا منذ سنوات”.

ولحجازي حياة أسرية مستقرة مع تاجر المجوهرات محمد البسام، ولها منه طفلان، وصنفتها صحيفة “أرابيان بيزنس”، عام 2015، بالمرتبة التاسعة بين أكثر عشرة فنانين عرب ثراء، (23 مليون دولار)

وعلى خلاف أمل حجازي، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بضعة ايام، صورة للفنانة المصرية المعتزلة سهير رمزي، (67 عاما) مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، وبصحبة الفنانة نادية الجندي، بأحد المصايف؛ تضع قبعة يبدو منها خصلات شعرها الأصفر، دون الحجاب الذي ارتدته قبل 24 عاما.

رمزي ارتدت الحجاب عام 1993، واشتهرت بتقديم أجمل موضات الحجاب وظهرت بها في الحياة العامة وببعض الأعمال الفنية مؤخرا مثل مسلسل “حبيب الروح” عام 2006.

ونفت رمزي، خلعها للحجاب وبررت ظهور خصلات شعرها بفعل الهواء، مؤكدة أنها سيدة محتشمة وليست محجبة.

وعلى مدار 4 عقود ماضية ارتدت فنانات الحجاب منهن: شمس البارودي عام 1982، شادية 1985، هناء ثروت 1987، نورا 1996، ياسمين الخيام وهالة فؤاد 1990، نسرين 1991، شهيرة وعفاف شعيب ومديحة كامل 1992، سهير رمزي 1993، هدى رمزي 1993 -خلعت الحجاب-، الراقصة هالة الصافي والفنانة هدى سلطان ومديحة حمدي بفترة التسعينات، المطربة حنان وسهير البابلي 1997، هالة فاخر 2010.

ومن جيل الشباب اعتزلت عدة فنانات وارتدين الحجاب ومنهن: صابرين عام 2000، منى عبد الغني وعبير الشرقاوي 2001، عبير صبري 2002 –خلعته ثانية-، ميرنا المهندس 2002، عبلة كامل 2005، حنان ترك وحلا شيحة 2006، إيمان العاصي 2006 -خلعته ثانية-، المغنية شاهيناز 2008 –خلعته مؤخرا-.

ويذكربهذا الخصوص ان الفنانة المعتزلة شهيرة، قد اثارت الجدل حول تمسكها بالحجاب، حيث أعلنت ببرنامج “الستات ميعرفوش يكذبوا”، بفضائية (CBC)، أنها تفكر بالعودة للفن ولو عرض عليها عمل قوي جدا، ستفكر بخلع الحجاب، ولكنها تخاف انتقادات الجمهور.

وعلى صعيد متصلتسب ب الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، في ارتداء الفنانة سوسن بدر، (60 عاما)، الحجاب، واعتزالها الفن لمدة عامين، إلا أنها خلعته بعدها لتعود لعالم الأضواء مجددا.

وبررت بدر، خلعها للحجاب بقولها لبرنامج “خليك بالبيت”، بفضائية “المستقبل” اللبنانية، أنها تركته لإحساسها بعدم قدرتها على ارتدائه”، وأضافت أن “الأهم هو تغيير سلوك الفرد لا الملبس”.

وسوسن بدر اسمها الأصلي “سوزان بدر الدين” وهي ابنة الفنانة آمال سالم “نفرتيتي السينما المصرية”.