تزايد طلبات الأمريكيين للجنسية الألمانية في عهد ترامب

كشفت بيانات وزارة الخارجية الألمانية، امس الجمعة ، عن أن قنصلياتها في الولايات المتحدة شهدت قفزة واضحة في طلبات الحصول على الجنسية منذ تشرين الثاني 2016، وهو الشهر الذي انتخب فيه دونالد ترامب رئيسا.

وقالت “رويترز” إن القنصليات الألمانية تتلقى طلبات المواطنة المقدمة في الخارج، بما فيها تلك التي يقدمها ألمان سابقون جردوا من الجنسية خلال العهد النازي.

وردت وزارة الداخلية الألمانية على طلب رسمي من حزب الخضر: تشهد مكاتب الحكومة الألمانية في الولايات المتحدة حاليا زيادة واضحة في الاستفسارات القانونية المتصلة بقضايا المواطنة.

ولم يتم تحديد سبب لتلك الزيادة، حيث لا تتضمن طلبات التقديم سؤالا عن سبب رغبة المتقدم في الحصول على الجنسية الألمانية، ومن ثم فإن سبب الزيادة ضرب من التخمين، لكن طلبات الألمان الذين جردوا من المواطنة خلال العهد النازي وأحفادهم ارتفع بقوة بعد الانتخابات الأمريكية في أوائل تشرين الثاني.

وسجلت مثل هذه الطلبات قفزة من 92 طلبا تشرين الأول، إلى 124 طلبا في تشرين الثاني، و144 طلبا في كانون الأول 2016، و159 طلبا في كانون الثاني 2017.

وأظهرت بيانات من وزارة الخارجية الألمانية أن 1190 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في الثمانية أشهر الأولى من 2017، مقارنة مع 792 شخصا في عام 2016 بأكمله.

كما شهدت ألمانيا زيادة في أعداد مواطني بريطانيا الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الألمانية منذ تصويت بلادهم على الخروج من الاتحاد الأوروبي، العام الماضي.

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن 110400 أجنبي إجمالا حصلوا على الجنسية الألمانية، العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.9 في المئة عن العام السابق، وأن البريطانيين شكلوا النصيب الأكبر من الزيادة.

يذكر أن العدد الإجمالي لطلبات الحصول على الجنسية، بما فيها تلك التي يقدمها مواطنون أمريكيون مقيمون بالفعل في ألمانيا، يعلن على أساس سنوي، ومن غير المتوقع إعلان البيانات الخاصة بالعام الحالي قبل صيف 2018.