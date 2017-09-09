في تصعيد جديد يضاعف حدة الفوضى السياسية والاعلامية بين الخلايجة.. السعودية تعلن الامتناع عن اي حوار مع قطر
أهم العناوين
جرينتش+2 03:20
امريكا تزعم محاربة “داعش” بينما طائراتها تتولى تهريب قادتهم من دير الزور

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني