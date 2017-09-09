في تصعيد جديد يضاعف حدة الفوضى السياسية والاعلامية بين الخلايجة.. السعودية تعلن الامتناع عن اي حوار مع قطر
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التجارب العلمية تثبت ان الزواج يطيل العمر ويفيد مرضى القلب

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