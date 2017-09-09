الاعلام الاسرائيلي يكشف النقاب عن زيارة امير سعودي لتل ابيب

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن أميرا من القصر الملكي السعودي قدِم إلى تل أبيب خلال الأيام الأخيرة، في زيارة سرية أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية، أن الأمير السعودي بحث خلال زيارته إلى تل أبيب فكرة دفع السلام الإقليمي في المنطقة.

من جانبها، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأكيد نبأ الزيارة أو نفيه، وذلك بحسب ما نشرته هيئة البث.

ويأتي الاعلان عن هذه الزيارة، بعد يوم واحد من تصريحات صحفية لنتنياهو، أعلن خلالها عن “تعاون غير مسبوق على مختلف المستويات مع عدد من الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام”.

ووفقا لقناة “i24” التلفزيونية العبرية؛ فإن الساسة الإسرائيليين يعملون على مغازلة الرياض منذ فترة، و”قد ظهر ذلك جليا أثناء الأزمة الخليجية من خلال قيامها بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من جهة، وتطلعات نتنياهو بأن تهبط طائرة في الرياض قادمة من تل أبيب من جهة أخرى”، حسب القناة.

وسبق لرئيس المخابرات السعودية السابق أنور عشقي أن زار تل أبيب ورام الله العام الماضي، على رأس وفد من رجال الأعمال السعوديين والعرب.