اسرائيل تستخدم النسور في التجسس على الجيش السوري

نجحت عناصر من المعارضة السورية المسلحة في منطقة الجولان في الإيقاع بنسر يحمل أجهزة تجسس إسرائيلية، بعد أن ظل لفترة يمارس مهمة الاستطلاع في المنطقة.

وذكر موقع ” ynetnews” الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية تسلمت النسر “الجاسوس” من المعارضة السورية، وقال إنه نسر من نوع نادر في محمية جملا بالجولان، اعتاد اختراق الحدود الإسرائيلية السورية.

ونجحت جهود الوساطة التي بذلها نشطاء بيئيين إسرائيليين في استرجاع النسر من مسلحي المعارضة إلى إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن الشكر على المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأخيرة، بحسب الموقع.

يشار إلى أن العديد من نسور جملا تحمل أجهزة تتبع لمراقبة التحركات على الخط الفاصل بين الجولان والقنيطرة السورية من وقت لآخر، وسبق أن تحدثت وسائل إعلام عن ضبط نسر كان يحمل أجهزة تجسس إسرائيلية.

وبدأ النشطاء البيئيون الإسرائيليون بجهود الوساطة بين المعارضة والسلطات الإسرائيلية بمجرد علمهم بأنباء ضبط النسر، ليتم الاتفاق في النهاية على نقل النسر إلى إسرائيل، أمس الخميس، وتم وضعه في مركز مخصص لرعاية الحيوانات البرية، ومن المتوقع إعادته إلى المحمية بعد علاجه.