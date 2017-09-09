ادارة ترامب ستعرض على الفلسطينيين حكماً ذاتياً بدل حل الدولتين

نقلت صحيفة “القدس” في عددها الصادرة اليوم السبت عن مصادر وصفتها بالمطلعة في العاصمة الامريكية، أن الإدارة الامريكية تعمل اعداد خارطة طريق جديدة بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ستطرحها على الجانبين قريبًا.

وقالت المصادر للصحيفة ان الأفكار والمقترحات الأميركية بشأن عملية السلام التي ستتضمنها خارطة الطريق الجديدة عبارة عن خلاصة الجولات التي قام بها جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، وجيسون غرينبلات، وحصيلة المحادثات التي أجراها الاثنان مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف العربية في آب الماضي.

وذكرت الصحيفة المقدسية كذلك أن إدارة ترامب تتجه نحو تبني وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومواقفه بالكامل، وهو ما يتضح من الأفكار والمقترحات التي تتضمنها الورقة، إذ أن أقصى ما تقترحه الولايات المتحدة على الجانب الفلسطيني في المرحلة الحالية، هو حكم ذاتي كامل، وليس حلّ الدولتين الذي يبدو أنه لم يعد حلا مقبولا لدى الإدارة الأميركية الحالية نظرا للصعوبات التي يواجهها نتنياهو في داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي التي يستحيل تجاوزها والتفاوض على أكثر من عرض حكم ذاتي على الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة “القدس” نقلا عن المصادر ذاتها، المقربة من البيت الأبيض، أن الورقة الأميركية تتوقع من إسرائيل تقديم بعض التنازلات من ضمنها تسليم أجزاء من مناطق “C” و”B” إلى الجانب الفلسطيني، ومنحهم تسهيلات اقتصادية ملموسة كما تنص الأفكار الامريكية على إبقاء القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.

واعتبرت المصادر أن الإدارة الأميركية تعتقد أنها تستطيع الضغط على الفلسطينيين لقبول مقترحاتها عبر الحل الإقليمي الذي تحدث عنه الرئيس ترامب في مناسبات كثيرة، مستعينة بحلفائها العرب.

اما الناطقة الرسمية بلسان وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت فقد نفت أن تكون الولايات المتحدة قد غيّرت من سياستها السابقة.