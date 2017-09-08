الاحزاب القومية واليسارية تستهجن منع حزب الوحدة من احياء ذكرى استشهاد ابو علي مصطفى وتعتبره قراراً تعسفياً
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جرينتش+2 06:14
هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة ..؟!

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