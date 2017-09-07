هند صبري تقف على رأس قائمة افضل الممثلات العربيات

تصدرت النجمة التونسية هند صبري قمة قائمة أفضل 10 ممثلات عربيات في 2017 التي تصدرها مجلة فوربس الشرق الأوسط كل عام, بعدما احتلت المركز الـ27 بـقائمة أشهر 100 شخصية عربية التي كشفت المجلة عنها في آب الماضي.

وقد اعتمدت المجلة في اختيار هند صبري للمركز الأول على عدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب والذي وصل لأكثر من 8.73 مليون شخص, إلى جانب نشاطها منذ بداية عملها في مجال الفن وغيرها من أنشطة مؤثرة خارج العمل مثل عملها كسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة ونقاط أخرى مؤثرة في الاختيار حسب موقع فوربس الشرق الأوسط.

وكانت هذه النجمة التونسية قد شاركت مؤخرًا في فيلم الكنز للمخرج شريف عرفة حيث أدت شخصية الملكة المصرية حتشبسوت.

اما في الموسم الرمضاني الاخير فقد شاركت بمسلسل حلاوة الدنيا الذي نال إعجاب واهتمام الجمهور, وحصلت على تكريم من عدة جهات عن دورها كفتاة تكتشف إصابتها بمرض السرطان قبل أيام قليل من زواجها تعيد صياغة حياتها من جديد.