الاحزاب القومية واليسارية تستهجن منع حزب الوحدة من احياء ذكرى استشهاد ابو علي مصطفى وتعتبره قراراً تعسفياً
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جرينتش+2 03:16
سعود القحطاني يكرس وقته وجهده للهجوم يومياً على حكام قطر

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