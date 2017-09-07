جمعية ذنيبات المرخصة تطالب باحتكار اسم جماعة الاخوان المسلمين

وجهت جمعية الإخوان المسلمين كتابا الى هيئة الإعلام تطالب فيه بعدم استعمال اسم الجماعة إلا من قبل جمعية الإخوان المسلمين المرخصة.

وبينت الجمعية في كتابها” أن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة لازالت تستعمل اسم الجماعة القانونية في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، “ما يحدث لبسا في الموضوع وافتئاتا على جماعتنا المرخصة وأن ذلك يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة”.

ودعت الجمعية هيئة الأعلام كونها المؤسسة المعنية بتنظيم قطاع الإعلام الى اتخاذ كافة الأجراءات القانونية لوضع حد لمثل هذه “التصرفات والتصريحات التي تصدر عن جهات ليس لها وجود قانوني وكثيرا ما تثير البيانات والتصريحات الصادرة عنها لبسا لدى الرأي العام”.