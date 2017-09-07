   الدواجن واللحوم الحمراء تزيد مخاطر الاصابة بالسكري.. وعلى العكس من الاسماك

كشفت نتائج دراسة جديدة إن الإفراط في أكل اللحوم الحمراء والدواجن يزيد خطر الإصابة بالسكري، بينما لم تتوفر أية تأثيرات من هذه الناحية لأكل الأسماك والقشريات.

ومن المعروف عن اللحوم الحمراء تأثيرها على ارتفاع الكولسترول وخطر أمراض القلب، بينما تتزايد الأدلة الحديثة على ارتباط كثرة أكل اللحوم والدواجن بالسكري أيضاً.

الافراط في أكل اللحوم الحمراء يزيد خطر السكري بنسبة 23 بالمائة، فيما كثرت تناول الدواجن تزيد بنسبة 15 بالمائة.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي أجريت في الصين وسنغافورة باعتمادها على بيانات عدد كبير من المشاركين فيها الذين بلغ عددهم 63 ألف شخص، فيما تراوحت أعمارهم بين 45 و74 عاماً.

وقد تم تتبع البيانات الصحية للمشاركين في الدراسة بين عامي 1993 و2010، ووجد الباحثون أن اعتماد النظام الغذائي على اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 23 بالمائة، واعتماده على الدواجن يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 15 بالمائة.

كما لاحظ الباحثون أن استبدال اللحوم والدواجن وبتناول الأسماك والقشريات مكانها يقلل خطر الإصابة بالسكري. ولفت الباحثون الانتباه إلى أن بعض أجزاء الدواجن مثل صدر الدجاج والبط والديك الرومي لا يزيد خطر الإصابة بالسكري مثل الأجزاء الأخرى من الطيور.

ولم تتضمن توصيات الدراسة التي نشرتها دورية “إبديمولوجي” استبعاد اللحوم من النظام الغذائي، وإنما تناولها باعتدال مع تقليل كمية اللحوم الحمراء قدر الإمكان.