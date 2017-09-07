الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب سلاح

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الاربعاء، محاولة تسلل شخص حاول اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، ما أدى إلى القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الاربعاء، محاولة تسلل وتهريب لشخص حاول اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الإشتباك/ ما أدى إلى القبض عليه، وضبط حقيبة كانت بحوزته تحوي على (100) قطعة سلاح، وتحويلها إلى الجهات المختصة.