الاحزاب العربية تثمن عالياً انتصارات الجيش السوري بالقلمون ودير الزور

اشادت الامانة العامة للأحزاب العربية بالانتصارات والانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري ومجاهدو المقاومة، من النصر المؤزر في الجبهة الشرقية للبنان ودحر المجموعات الإرهابية من النصرة وداعش من جرود القلمون إلى الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش السوري وحلفاؤه بكسر الحصار عن مدينة دير الزور الصامدة، والتقدم لاستعادتها إلى حضن سورية بعد احتلالها واستباحتها من تنظيم داعش الإرهابي وبدعم من ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ليتحقق بذلك انتصار استراتيجي على قوى الإرهاب وداعميهم، وليشكل ذلك هزيمة نكراء لكل المراهنين على تقسيم سورية والنيل من سيادتها.

وقالت الأمانة العامة في بيان اصدرته امس: إذ تهنئ الشعب السوري الصامد وجيشه وقيادته وقوى المقاومة، فإنها تؤكد أن طريق النصر تصنعه الإرادة وطريق تحرير فلسطين تصنعه المقاومة، وحين تجتمع الإرادة والمقاومة تتحقق إنجازات كتحرير دير الزور والقلمون وقبلهما حلب وحمص وقريباً القدس.

وقالت في ختام بيانها الذي حمل توقيع قاسم صالح, الامين العام: إننا وأمام هذا الإنجاز الاستراتيجي الكبير نتوجه بالتحية والتقدير إلى القائد الشجاع الدكتور بشار الأسد والشعب السوري الصامد وقيادته وجيشه الباسل وإلى سماحة سيد المقاومة حسن نصر الله والمقاومة اللبنانية كما ونحيي القوات المقاتلة في جبهة دير الزور ونحيي صمودهم وإنجازاتهم والرحمة لأرواح الشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.