الأمير عبد العزيز نجل الملك فهد يغادر السعودية مخافة اغتياله

أعلن الأمير عبد العزيز بن فهد عزمه مغادرة السعودية، تخوفاً من محاولة قتله, وفق لما ورد على لسانه.

وقال الأمير في تغريدة أطلقها على موقع “تويتر” فجر اليوم, أنه بعد أن قام بأداء الحج، سيذهب ليودع عمه الملك سلمان بن عبد العزيز، ويسافر، دون أن يحدد موعدا واضحا للسفر، وما إذا كان سيسافر في إجازة أم سيغادر المملكة نهائياً.

وأضاف الأمير عبد العزيز, نجل الملك فهد، أنه في حال عدم مغادرته فقد يتعرض للاغتيال.

وجاء في النص : “الحمدلله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من؟”.

وكان الأمير عبد العزيز قد نشر صورا له على “تويتر” خلال الأيام الماضية وهو يؤدي شعائر الحج، وصورا له مع عمه الملك سلمان بعد الإنتهاء من الحج.

وكانت تغريدات للأمير عبد العزيز شغلت مؤخرا مواقع التواصل، بعد دفاعه وتأييده لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وهجومه الشرس على ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقد نشر في أول أيام العيد تهنئة للأمير محمد بن نايف، بعدما كان قد فاجأ متابعيه الأسابيع الماضية، بشراسة هجومه على الشيخ محمد بن زايد بأبيات شعرية واصفا إياه بـ”الشيطان” و”التافه” و”الحاقد” بعد وضعه بجانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة واحدة تداولها مستخدمو إلانترنت في الإمارات.