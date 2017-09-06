 نيويورك وشيكاغو تتمردان على قرار ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين

رفض عمدتا مدينتي نيويورك وشيكاغو الأمريكيتين، قرار الرئيس دونالد ترامب طرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، معبرين عن عزمهما على حماية جميع أهالي مدينتيهما.

وكان ترامب قد ألغى أمس الثلاثاء برنامج DACA الذي يطلق عليه “الحالمون”، والذي يمنع ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، مع أنه أرجأ تنفيذه حتى آذار المقبل، ومنح الكونغرس مهلة ستة أشهر لتحديد مصير نحو 800 ألف شخص سيتأثرون بالقرار.

وأكد عمدة شيكاغو رام إيمانوئيل، أن قرار الرئيس لن يمس سكان المدينة، قائلا: “يسرنا أن نرحب بكم في شيكاغو. هذا بيتكم. اذهبوا إلى المدارس وتابعوا أحلامكم، ولا داعي لأن تقلقوا على أي شيء”.

وأضاف أن المدينة ستصبح “منطقة خالية من ترامب”، وأن السلطات المحلية سوف تتخذ كل الإجراءات الشرعية لحماية “أطفالنا مجتمعات المهاجرين”.

وتضامن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو مع هذا الموقف، مؤكدا عزمه على الدفاع عن حقوق المهاجرين، الذين وصلوا الأراضي الأمريكية وهم صغار.

وقال: “لدي رسالة إلى الرئيس : لا تقرب شباب نيويورك.. فسنخوض معركة دفاع عن حالمي نيويورك”.

وكانت شرطة نيويورك قد اعتقلت في وقت سابق 34 شخصا من المشاركين في مظاهرة ضد قرار إلغاء برنامج “DACA” ، فيما شهدت العاصمة واشنطن أمس مظاهرة احتجاج مماثلة عند بوابات البيت الأبيض.