مهرجان الجونة السينمائي يمنح اكبر جوائزه لعادل إمام

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح الفنان المصري الكبير عادل إمام جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 29 ايلول الجاري.

وقال مؤسس “الجونة السينمائي، المهندس نجيب ساويرس، إن شعار المهرجان هو “سينما من أجل الإنسانية”، والهدف منه هو “استخدام الفن السابع فى الارتقاء بالإنسانية وعودة المفاهيم والقيم الأصيلة إلى مجتمعاتنا مرة أخرى”، مضيفاً أن “عادل إمام منح السعادة للوطن لأنه أدخل الفرحة على القلوب ورسم البسمة على الوجوه، كما لم يتردد يوماً فى الدفاع عن وطنه عندما تعرض للإرهاب، فكان علينا أن نكرمه.”

وقال مدير المهرجان، انتشال التميمي، إن الاحتفاء بالنجم عادل إمام بمثابة تتويج لسينما كبيرة ومؤثرة وملهمة وذات دلالات عميقة، وهو ما ينسجم تماماً مع الخط الذي رسمه المهرجان لدى اختياره رموز السينما العربية، والتي تشكل السينما المصرية ركنها الأقوى والأوسع تأثيراً”.

وأضاف يقول : “لقد أعطت استجابة الفنان الكبير عادل إمام وترحيبه باستلام جائزة الإنجاز الإبداعي دفعة قوية للمهرجان وأضفت عليه مزيداً من الاهمية والحماس”.