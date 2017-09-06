السعودية تستخدم “سلاح الغناء” في صراعها مع قطر

أطلقت مجموعة من كبار المطربين السعوديين أغنية سياسية جديدة تضمنت هجوماً كاسحاً على دولة قطر واتهامات لها بـ”حياكة المؤامرات والدسائس طوال عشرين عاما”.

هذه الأغنية التي حملت اسم “علّم قطر” أنتجتها شركة روتانا المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال, وهي من كلمات تركي آل الشيخ, المستشار في الديوان الملكي السعودي.

وقد شاركت في هذه الأغنية مجموعة من كبار المطربين, هم رابح صقر, ووليد الشامي, وعبد المجيد عبدالله, وماجد المهندس, وأصيل أبو بكر, وراشد الماجد, والنجم السعودي المخضرم محمد عبده.

ولقد لقيت هذه الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردود افعال قطرية غاضبة, بدأتها خديجة بن قنة, ابرز مذيعات قناة الجزيرة ب تغريدة على حسابها الرسمي جاء فيها: “متى ستتحفونا بأغنية علّم إسرائيل”.