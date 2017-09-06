بوتين يهنئ الاسد بكسر حصار دير الزور.. والاسد يثمن عالياً تضحيات الضباط والجنود البواسل في حامية المطار
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السعودية تستخدم “سلاح الغناء” في صراعها مع قطر

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