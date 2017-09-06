الزهار يغازل ايران ويهيئ لعودة العلاقة الحمساوية مع سوريا

اكد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس, ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الوحيدة التي سعت لتوحيد صفوف الامة الإسلامية؛ مشدداً على أن علاقات حماس وسورية يجب أن تتطور.

وفي تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية، اعلن الزهار: “ان مستقبل علاقات إيران وسورية مع حركة حماس، وقال : “يجب ان تتطور هذه العلاقات ونحن نطالب إيران من هنا, من غزة, بدعم حماس وحكومة حماس ودعم أجهزتها الأمنية, إضافة الى ما تقدمه من دعم لكتائب القسام, فهذا هو المطلوب الان ليس فقط من إيران وانما من تركيا وسورية وكل الدول التي تؤمن بمفهوم الامة”.

وأضاف يقول: “الكيان الصهيوني هو عدو للمنطقة سواء المسلمين او المسيحيين، وان كانوا مسلمين سنة او مسلمين شيعة او مسلمين في افريقيا او في آسيا”.

وأضاف أن الخلافات العربية – العربية قد اضعفت الجانب العربي على صعيد المواجهة لصالح الكيان الصهيوني؛ اما الخلافات الإسلامية فزادت من الضعف على القضية الفلسطينية وعلى القضية الإسلامية لمصلحة الاحتلال.

وعن دور النخب والمثقفين والعلماء والزعماء في العالم الاسلامي في توحيد الامة وإيقاف الحروب بين المسلمين، قال الزهار: “هذ المشروع نحن حملناه منذ عام 2005 وسعينا فيه وزرنا به اندونيسيا وماليزيا وإيران وباكستان؛ والحقيقة ان الدولة الوحيدة التي استعدت لتوحيد صفوف الامة الإسلامية هي إيران لكن بقية الدولة العربية والإسلامية لم تسع له، هم قالوا بانهم لا يواجهون مانعا ولكن لم يحملوا”.