بوتين يهنئ الاسد بكسر حصار دير الزور.. والاسد يثمن عالياً تضحيات الضباط والجنود البواسل في حامية المطار
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جرينتش+2 02:08
“الربيع العربي” يشجع الخلايجة على شراء واقتناء المجوهرات الاسرائيلية

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