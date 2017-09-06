الجبير يحوّل تصريحاته المسمومة نحو قطر بعدما كان يوجهها لسورية

صرح عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي أن بلاده مستعدة لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين، مشيرًا إلى أن حرب اليمن فٌرضت على السعودية ولم تختارها.

وقال الجبير في تصريحات صحافية نقلها موقع قناة العربية السعودي: “مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر لعامين آخرين، لا ضير”، مضيفًا أن “القطريين فقط هم من يقرر من يحكمهم”.

وعلى جانب آخر، تحدث الجبير عن الحرب على اليمن، وقال: “اليمن حرب لم نخترها بل فرضت علينا”، وتابع: “يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته”.

وحسب “رويترز” قال الجبير إن حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة أمر مضحك.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين في لندن إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا.

وأضاف أن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران بخصوص ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعا ولا علاقة لها بالسياسة.