اسراء عبوشي تصدر مجموعتها القصصية الجديدة.. “ياسمين”

مؤخراً, صدرت عن دار الشامل للنشر والتوزيع بنابلس, مجموعة ” ياسمين” القصصية ، التي تعتبر باكورة اصدارات الكاتبة الفلسطينية إسراء عبوشي.

وقد قدم الكاتب المقدسي الكبير جميل السلحوت هذه المجموعة التي تقع في 162 صفحة من القطع المتوسط، وحمل غلافها لوحة للفنّان الفلسطيني عماد أبو شتية وصممته من مصر وفاء صلاح.

لقد انفردت هذه المجموعة, في قصصها الاربعة، بثّنائيّة متلازمة واعية، حيث انطوت على رسالتين كبيرتين بخصوص الوطن، والمرأة, بعدما ادركت القاصّة الأديبة الشّاعرة، بعمق حسّ إنسانيّ موهوب، عِظـَم المسؤوليّة الأخلاقيّة للأدب ورسالته الإنسانيّة، حيث راحت – بأسلوب قصصيّ شائق – تُزاوِج، بل تمزج، بين همّيِ الوطن الفلسطينيّ والمرأة الشرقيّة عامّة، لجهة الانعتاق من الظلم.. ظلم احتلال بغيض، وظلم مجتمع تسوده تقاليد جائرة.