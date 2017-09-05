  هل قدم اسماعيل ياسين افلامه الحربية بتوجيه من عبد الناصر؟

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة موثقة تفيد بتبرع الفنان المصري الراحل إسماعيل ياسين إلى الجيش المصري بمبلغ 2,750 جنيه مصري، بغرض تسليحه واستكمال وسائل الدفاع عن الوطن، حسبما جاء في خطاب التبرع.

واعتبر مرتادو فيس بوك الخطاب المُحرر بتاريخ 25/2/1956 بمثابة خير رد على اتهام الفنان محمد رمضان لـ “ياسين” بالإساءة إلى الجندي المصري في سلسلة أفلامه عن الجيش وسلاح الطيران قبل اعتذاره عنها بعد الانتقادات التي نالت منه.

وكانت أسرة إسماعيل ياسين ممثلة في أرملة ابنه ياسين إسماعيل ياسين، السيدة سامية شاهين، استنكرت تصريحات رمضان، مؤكدة أن أفلام الفنان الراحل كانت بتوجيهات من الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

كما أعربت شاهين، عن استيائها من هجوم الفنان المصري محمد رمضان على الفنان الراحل إسماعيل ياسين، متهماً إياه بالإساءة للجندي المصري في سلسلة أفلامه عن الجيش المصري وسلاح الطيران.

وقالت شاهين، في تصريحات صحفية، إن رمضان غير مُلم بالظروف التي أنتجت فيها الأفلام التي جسد فيها إسماعيل يس دور المجند المصري، لأنها كانت بتوجيهات من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، مضيفة أنها لن تسكت عن حجم الإساءة التي وجهها رمضان لوالد زوجها الراحل.

يذكر أن محمد رمضان أكد أن اسماعيل ياسين لم يكن الأنسب لتجسيد شخصية المجند المصري، مؤكداً أن الأخير أظهر الجندي في مظهر غير لائق عبر أفلامه عن الجيش.