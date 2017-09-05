القيادة الاسرائيلية ترفع رواتب الجنود وتحيطهم بالمجندات لترغيبهم بالخدمة العسكرية بعدما باتوا يفضلون السجن عليها
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جرينتش+2 02:23
القيادة الاسرائيلية ترفع رواتب الجنود وتحيطهم بالمجندات لترغيبهم بالخدمة العسكرية بعدما باتوا يفضلون السجن عليها

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