القيادة الاسرائيلية ترفع رواتب الجنود وتحيطهم بالمجندات لترغيبهم بالخدمة العسكرية بعدما باتوا يفضلون السجن عليها
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جرينتش+2 02:24
رؤساء الكنائس المقدسية يؤكدون ان اسرائيل تجهد لاضعاف الحضور المسيحي بالقدس

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