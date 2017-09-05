المطربة امل حجازي تقرر اعتزال الفن بعدما عاشت صراعاً بينه وبين الدين

أعلنت المغنية اللبنانية «أمل حجازي»، امس الاثنين، اعتزالها الفن بصورة نهائية، قائلة إنها كانت تعيش في صراع بين الفن والدين، وأنها كانت تطلب الهداية بشكل مستمر، بحسب تدوينة لها على صفحتها على «الفيسبوك».

وأضافت «حجازي»، أنها لم تكن تمتهن الفن؛ بل إنه كان مجرد هواية.

وأكدت أنها لا تنتقص من الفن الذي يضم فنانين محترمين، لكنها تشعر بالسعادة أكثر في الطريق الذي اختارته، وأشارت إلى أنها ستظهر بشكل مختلف.

وكانت آخر صورة نشرتها «حجازي» على الفيسبوك في آب الماضي، وظهرت فيها بلا حجاب، متمنية من خلال تعليق عليها لمتابعيها يومًا سعيدًا.

وفي حين اكتفت «حجازي» بالتدوينة التي أعلنت فيها عن اعتزالها الفن، نشر عدد من مستخدمي الفيسبوك صورًا لها مرتدية الحجاب.

وكانت «كذبة كبيرة» آخر أغنية لـ«أمل حجازي»، صدرت قبل عام، من كلمات «مارسيل مدور»، وألحان «أوميت سايان»، لكن الأغنية السابقة عليها حازت شهرة كبرى، ووصل عدد مشاهدي أغنية «الليلة» إلى 16 مليونا على اليوتيوب.

يُذكر أن الفنانة المصرية «شادية»، المولودة في شباط 1929، جاءت على رأس الفنانات المصريات والعربيات المُعتزلات، حيث اعتزلت عندما أكملت عامها الخمسين، رغم تاريخها الفني الطويل وتمثيلها أفلاما مشهورة في تاريخ السينما المصرية والعربية أمام كبار المُمثلين، بالإضافة إلى أغانيها الوطنية التي جذبتْ الانتباه حتى كانت أغنيتها «يا حبيبتي يا مصر» أيقونة الثورة المصرية في 25 من كانون الأول 2011.