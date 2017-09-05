المخلوع حسني مبارك كان ينافق الصهاينة عبر وصف الفلسطينيين بالحمير

قال وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين، إن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك كان يلاطف الاسرائيليين بشتم الفلسطينيين.

وأضاف بيلين في مقال له يقول : ” مبارك كان يلاطفنا بالتربيت على الأرجل وبوصف الفلسطينيين بالحمير ومهاجمة قناة الجزيرة لانه لم يفهم ان العالم قد تغير وان الجدران باتت شفافه”.

وتابع بيلين يقول: ” كان عليه أن يفهم أن هناك حد للقدرة على السيطرة من خلال الترهيب”، مبيناً أن “مبارك لم يعد قادرا على الابتكار, ولم يعد بإمكانه أن يكون أفضل بعد سنوات من حكمه, وتفشي البطالة والفقر والمجاعة في مصر, ولم يعد لديه ما يدعوه إلى القيام بأي شيء آخر غير إنشاء سلالة خاصة به”.