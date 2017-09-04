نادي خريجي الجامعات الباكستانية يكرم سفير باكستان بمناسبة انتهاء اعماله

اقام نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في عمان حفل عشاء تكريما لسفير باكستان السيد شفاعة الله شاه بمناسبة انتهاء اعماله في الاردن.

وقد القى رئيس النادي الدكتور زيد احمد المحيسن, في هذا اللقاء, كلمة شكر فيها السفير واشاد بجهوده في تعزيز العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين.

كما اشاد المحيسن بالتسهيلات التي تقدمها السفارة للطلبة الدارسين في باكستان وكذلك تشجيع السياحة بين الجانبين.

بدورة عبر السفير عن عمق العلاقة الاخوية بين البلدين وتطورها الايجابي تجاه القضايا الدولية والاقليمية والحفاوة التي حضي بها اثناء فترة عملة في الاردن سواء على المستوى الرسمي او الشعبي.

كما نوه السفير بجهود النادي في التعريف بالوجه الحضاري لباكستان والاردن ومد جسور التواصل والتعاون الثقافي والتعليمي مع الجامعات والمراكز الثقافية لدى البلدين.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد كبير من الوزراء والشخصيات الرسمية واعضاء النادي, قدم رئيس النادي درع النادي وقلادة النادي وشهادة العضوية الفخرية للنادي للسفير الباكستاني تقديرا لجهودة في خدمة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.