دير الزور على موعد عاجل مع الجيش العربي السوري وفراق ابدي مع عصابات داعش الارهابية
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جرينتش+2 02:09
مسؤول روسي يؤكد ان قطر دعمت الارهابيين الذين نفذوا هجوم برشلونة

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