مسؤول روسي يؤكد ان قطر دعمت الارهابيين الذين نفذوا هجوم برشلونة

كشف مستشار سابق في الكرملين، أن هناك صلة بين منفذ هجوم برشلونة الذي تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وبين دولة قطر.

وقال المستشار إليكسندر نيكرسوف، حسبما نقلت “روسيا اليوم”، إن “هجوم برشلونة يستحق الدراسة خاصة أنه لأول مرة يمكن معرفة أبعاد الهجوم من حيث أين بدأ ومن يقف وراء الإرهابيين، وكيف تم الإعداد له”.

وأضاف أن “الحكومة الإسبانية اكتشفت وجود صلة بين منفذ هجوم برشلونة الإرهابي وجماعة الإخوان في سوريا والتي تتلقي دعماً من قطر”، قائلًا: “من هناك تبدأ الحكاية كلها”.

وأشار المستشار الروسي إلى أنه “أصبح من الواضح دعم عدة دول لهذه الجماعات المتطرفة ومنها قطر، وهو سبب وجود نزاع بينها وبين الإمارات والسعودية والبحرين”، مستنكراً الصمت الإعلامي من الدول الغربية عن هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه “يجب على الدول الغربية جميعها اعتبار الإخوان جماعة إرهابية ولكنها لا تفعل ذلك”، موضحاً تصنيف روسيا للاخوان كجماعة كإرهابية.

وكانت مدينة برشلونة شهدت في منتصف آب الماضي، حادث دهس أودى بحياة 14 شخصاً، بينما أصيب أكثر من 100 آخرون.

يذكر أن مدينة برشلونة شهدت امس تظاهرة منددة بتمويل قطر للإرهاب، مطالبة بمحاسبة أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة آل ثاني.

وقد اشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق #برشلونه_تنتفض_ضد_قطر، بالتظاهرة التي شهدتها مدينة برشلونة، امس الأحد، للتنديد بدعم وتمويل دولة قطر للإرهاب، مطالبين بمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة آل ثاني.

وتعليقاً على التظاهرة التي شهدتها برشلونة، قال أحد المغردين عبر الوسم، إن “قطر خطر.. والمجتمعات باتت تلفظ قطر لدعمها الإرهاب”، وأضاف آخر “انكشفت جرائم حكومة الإرهاب القطرية ومرتزقتهم في الوطن العربي، والآن انكشفوا على دول العالم أجمع لدعمهم الإرهاب وتمويله”.

وكان متظاهرون من جنسيات أوروبية مختلفة، قد نددوا بدعم قطر للإرهاب الذي طال إسبانيا عبر هجمات شهدتها منطقة لاس رامبلاس السياحية، واختاروا التظاهر في موقع الحادث الإرهابي الذي شهدته كاتالونيا مؤخراً، والذي قاده إمام متطرف تابع لدولة قطر.