سهير رمزي تطمئن جمهورها المتدين بانها لن تترك الحجاب

أعربت الفنانة المصرية الكبيرة سهير رمزى, والتي ما زالت جميلة, عن استيائها من الشائعات التى تطاردها عبر مواقع “فيس بوك” بشأن حجابها قائلة: “حجابى أمر شخصى بحت ويخصنى بمفردنى” ومع ذلك: “أنا مش محجبة ولكنى محتمشة وهو ما قلته أكثر من مرة من قبل.. ومش عيب أبدًا أنى ألبس بورنيطة خاصة وأنا فى المصيف”.

واضافت تقول في تصريحات صحفية: “كنت مع أهلى وأصدقائى المقربين وفى مصيف ومثل أى محجبة ارتديت “بورنيطة” وبطبيعة المكان ومع الهواء الشديد ظهر جزء من شعرى فاعتقد البعض أننى قمت بخلع الحجاب”, مشيرة إلى أن حجابها أمر يخص علاقتها مع ربها, ومتسائلة : لماذا يتطفل البعض ويتدخل فى الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفَجة؟”.

واختتمت سهير رمزى حديثها لمروجى الشائعات بالقول: تلفونى متاح للجميع وكان عليكم التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها, ولكنى طالما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع, فانني أطمئن جمهورى أنني لن أترك حجابى ابدا.