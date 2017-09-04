دير الزور على موعد عاجل مع الجيش العربي السوري وفراق ابدي مع عصابات داعش الارهابية
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جرينتش+2 02:09
إسرائيل وسياسة تفكيك الصراع وتغيير طبيعته

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