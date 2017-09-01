كل عام وانتم بخير.. بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك تحتجب "المجد" طيلة الايام الثلاثة المقبلة
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قبل 12 عاماً.. قطر تعرض الصلح على اسرائيل دون شروط

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