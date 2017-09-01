قبل 12 عاماً.. قطر تعرض الصلح على اسرائيل دون شروط

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر، التقى بوزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، في 15 أيلول 2005 في أحد فنادق نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القناة العاشرة إن ابن جاسم استغل لقاءه مع ليفنى في نيويورك ليؤكد لها “رغبة الدوحة في إقامة علاقات دبلوماسية علنية كاملة مع تل أبيب، وتبادل التمثيل الدبلوماسي عبر السفارات، والتمثيل والتبادل التجاريين”.

وأكدت القناة أن ابن جاسم أوضح للوزيرة ليفني أن” بناء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا يشترط إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس” بشكل مسبق في نظر حكومة بلاده.