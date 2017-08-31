الرئيس الاسد : لولا انتصارات الجيش السوري وحلفائه لما سقط المشروع الارهابي بسورية وتغيرت المواقف الدولية
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جرينتش+2 08:10
غرفة الموك تأمر اتباعها من فصائل البادية السورية بالانسحاب الى الاردن

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