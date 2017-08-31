خير الطعام ما يشبه قوس قزح المتعدد الالوان

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن مبدأ قوس قزح يعد سر النظام الغذائي الصحي، حيث إنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية، التي يحتاج إليها.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أن مبدأ قوس قزح هو مفهوم جديد يدعو لتناول الطعام اعتماداً على مجموعات ألوان الطعام الأساسية، ألا وهي: الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر.

الأحمر: مثل الطماطم والتوت والفراولة والتفاح الأحمر والبطيخ والفجل الأحمر والكرز والفلفل الحلو الأحمر والفلفل الأحمر الحار والشمندر الأحمر. وتمتاز الفواكه والخضروات الحمراء بأنها غنية بفيتامين C، كما يحتوي الفلفل والطماطم والبطيخ على مادة “الليكوبين”، وهي مادة مضادة للأكسدة، والتي تحمي من العديد من أنواع مختلفة من السرطان.

وتشير الدراسات إلى أن تسخين الخضروات أو إضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إليها يعمل على تحسين امتصاص الجسم لليكوبين. وتعتبر مادة الأنثوسيانين، التي تعطي الفواكه والخضروات لونها الأحمر، من العناصر المفيدة لصحة القلب، كما أنها تحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الأخضر: مثل السبانخ والكرنب والهليون والأفوكادو والخيار والكوسة والقرنبيط والفلفل الأخضر والتفاح الأخضر والعنب والكيوي. وتحتوي الأطعمة الخضراء على الكلوروفيل، والذي يساعد على تنظيف الدم وإمداد الجسم بالمعادن. كما تمتاز الأطعمة الخضراء بأنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين K والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، بالإضافة إلى مادة البيتا كاروتين المهمة لصحة العين وقوة النظر.

الأزرق/البنفسجي: مثل التوت الأزرق والبرقوق والباذنجان والكرنب الأحمر. وتساعد مادة ريسفيراترول الموجودة في العنب والمضادة للأكسدة على حماية الجسم من الالتهابات وتمنع شيخوخة الجلد.

الأصفر/البرتقالي: مثل القرع العسلي والمشمش والشمام والبطاطا والجزر والجريب فروت والمانجو والبرتقال والموز والكركم. تعد الأطعمة ذات اللون الأصفر والبرتقالي مصادر مثالية لفيتامين C، كما أنها تحتوي على البيتا كاروتين. وفي بعض الفواكه، مثل المانجو والخوخ والحمضيات، توجد كاروتينات خاصة لها تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي ونمو العظام. كما أن الكركم يعد من العناصر المهمة للصحة؛ حيث إنه يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ويعمل على تقوية جهاز المناعة وتنشيط عملية الهضم.

وللاستفادة من هذه المزايا الصحية ينبغي تناول 3 حصص من الفواكه وحصتين أو ثلاثة من الخضروات، مع مراعاة أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على الألوان الأربعة.