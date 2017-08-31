“البحث عن أم كلثوم” فيلم لمخرجة ايرانية في مهرجان البندقية

تسافر الفنانة ياسمين رئيس إلى إيطاليا لحضور العرض الأول لفيلم “البحث عن أم كلثوم” للمخرجة الإيرانية، شيرين نشاط، خلال الدورة الـ74 لمهرجان فينيسا السينمائي الدولي.

وينافس فيلم “البحث عن أم كلثوم” في مهرجان أيام البندقية الذي بدأت فعالياته يوم امس الاربعاء وتستمر حتى 8 ايلول المقبل، ويعرض الفيلم ثلاث مرات على مدار أيام المهرجان.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، كامرأة تمكنت من تحطيم واختراق كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية في مجتمعها الشرقي. شملت مواقع تصوير الفيلم المغرب والنمسا، وهو إنتاج مشترك بين مؤسسات في كل من ألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، والمغرب.

شاركت الفنانة، ياسمين رئيس، من قبل في فيلم فتاة المصنع للمخرج الكبير الراحل، محمد خان، حيث حصلت عن هذا الفيلم على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بإيرلندا.

المخرجة شيرين نشاط هي فنانة بصرية تعيش في نيويورك، مشهورة بعملها في مجال السينما والفيديو آرت والتصوير الفوتوغرافي. حصلت على الجائزة الكبرى في بينالي البندقية الدولي عام 1999، وكوانيجو 2000، وحصلت على جائزة الفنون البصرية من مهرجان إدنبره السينمائي الدولي 2000، وجائزة الكريستال من منتدى دافوس الاقتصادي 2014.

إلى جانب عملها كمخرجة ومصورة فوتوغرافية، قامت بإخراج أوبرا عايدة من أعمال المؤلف الموسيقي الإيطالي، جوزيبي فيردي 1813-1901، عام 2017، في إطار مهرجان سالزبورغ بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، حيث قامت بدور عايدة مغنية السوبرانو الروسية/ النمساوية الشهيرة آنا نيتريبكو.

كثيرا ما تناقش شيرين نشاط في أعمالها قضية العلاقة بين الإسلام والغرب، بين الرجل والمرأة، بين الحياة العامة والخاصة. وحينما سئلت شيرين نشاط عن التحدي الذي واجهته كامرأة إيرانية تقوم بإخراج أوبرا حول التقاطع بين السياسة والحياة الخاصة التي تواجه أبطال الأوبرا (الأسيرة الحبشية عايدة وقائد الجيش المصري راداميس) أجابت: “أحيانا ما أحس أن بيني وبين عايدة أوجه تشابه كثيرة”.