 اعصار هارفي يكبد امريكا 160 مليار دولار في اكبر خسارة بتاريخها

يشكل إعصار هارفي الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بخسائر تقدر بـ160 مليار دولار، طبقاً لتقديرات أولية لشركة “Accu Weather” المتخصصة في حالة الطقس.

ونقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية عن “Accu Weather”، أن هذه الخسائر تساوي تكلفة إعصاري كاترينا وساندي مجتمعين.

قال جويل مايرز، رئيس الشركة، إن “أجزاء من هيوستن، رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة، ستكون غير قابلة للسكن فيها لمدة أسابيع ويحتمل شهوراً؛ بسبب الأضرار التي سببتها المياه، والعفن، والمياه الملوثة بالأمراض”.

وأضاف يقول : أن رؤساء البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الكبرى وشركات التأمين وغيرهم من قادة الأعمال، يجب عليهم البدء في تحديد الآثار السلبية لهذه الكارثة على الأعمال.

كما أشار المركز الوطني للأعاصير إلى أن الأسوأ قد مضى بالنسبة للمناطق داخل هيوستن وحولها، لكن تلك الفيضانات الكارثية والمهددة للحياة من الأمطار المتساقطة بالفعل ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من أن هارفي سيبدأ في التضاؤل تدريجياً، إلا أنه سيستمر في إنتاج المزيد من الأمطار بمقدار 3 إلى 6 بوصات من جنوب غرب لويزانا حتى طول حدود أركنساس – مسيسيبي، وإلى غرب ولاية تينيسي – كنتاكي حتى الجمعة المقبلة، وبعض الأماكن قد تشهد أمطاراً بمقدار 10 بوصات.

وحذر رئيس “Accu Weather” “من أن الآثار السلبية للعواصف لم تنته بعد، وسيكون هناك المزيد من الفيضانات والأضرار، والوفيات، والإصابات. داعيا جميع المواطنين قرب مسار إعصار هارفي أن يظلوا متيقظين، وأن يكونوا على استعداد لاتخاذ إجراء فوري حال زيادة فيضانات المياه”.