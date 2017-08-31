أمير قطر يدعو لحل نووي إيران سلمياً لاجل مصلحة اسرائيل

كشف موقع “بوابة العين الإخبارية” الإماراتي، عما وصفه “برقيات سرية”، كتبها دبلوماسيون أمريكيون، تؤكد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا لحل سياسي للبرنامج النووي الإيراني لتجنيب إسرائيل الحرب.

ووفقاً للموقع الإماراتي، فإن ذلك كان خلال لقاء عقده أمير قطر مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالدوحة، يوم الخامس من الأول 2007، بصفته ولياً للعهد، مؤكداً أن السفير الأمريكي في قطر، مايكل راتني، وجه لوزير خارجية بلاده، آنذاك، برقية فصّل فيها مجريات اللقاء، ولكن بعد خمسة أيام من انعقاده.

وأبرز الموقع تفاصيل البرقية الأمريكية الدبلوماسية، مؤكداً أنه خلال اللقاء، الذي جمع وفد الكونغرس برئاسة النائب الجمهوري، ألين بويد، وأمير قطر وشقيقته هند، حذر فيه تميم من أن عدم حل مشكلة الملف النووي الإيراني دبلوماسياً سيتسبب في حرب تضرّ إسرائيل.

وكتب راتني في البرقية “شرح تميم أنه على الرغم من أن قطر تختلف بالكامل مع إيران بشأن تطويرها للأسلحة النووية، إلا أننا نتشارك مع إيران في حقل كبير للغاز الطبيعي، ولذا فإن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون طبيعية”.

وبحسب الموقع الإماراتي أيضاً، فإن تميم أوضح خلال البرقية، “قطر تعتقد أنه يجب حلّ مسألة النووي الإيراني دبلوماسياً، وإلا فإن الله يعلم ماذا سيحدث، الحرب ستخلق مشكلات كبيرة للمنطقة، بما في ذلك لإسرائيل”.

وتأتي هذه البرقية، في وقت تشهد العلاقات بين قطر وإيران تقارباً كبيراً، لاسيما بعد قرار قطع العلاقات الذي اتخذته الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.