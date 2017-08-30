ترحيب واسع بقرار استرداد وليد الكردي ولكن هل هو يشكل حالة فردية ام مقدمة لحملة على الفساد ورؤوسه ؟
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بوتين يبلغ نتنياهو.. التحالف الروسي – الايراني مقابل الحلف الامريكي – الاسرائيلي

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