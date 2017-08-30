بوتين يبلغ نتنياهو.. التحالف الروسي – الايراني مقابل الحلف الامريكي – الاسرائيلي

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في عددها الصادر امس الثلاثاء، تفاصيل جديدة ومثيرة عن الاجواء التي تم فيها اللقاء بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا في “سوتشي”.

وفي تقرير مفصل أعده معلقها السياسي شمعون شيفر، واستند فيه إلى مصدر روسي حضر اللقاء، أكد شيفر أن نتنياهو كاد يفقد السيطرة خلال اللقاء، وبدا مرتبكا عندما فوجئ بردود بوتين على طلبه بالعمل على تقليص وجود إيران في سوريا، في حين حافظ الرئيس الروسي على برود أعصابه.

ونوهت الصحيفة إلى أن “كابوس نتنياهو قد تحقق، حيث إن بوتين تجاهل تهديداته المبطنة بشن عمليات عسكرية في سوريا في حال لم تستجب موسكو لطلبه إخراج القوات الإيرانية والميليشات “الشيعية” من سوريا، ولم يبد أي تأثر بها”.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصدر الروسي، أن بوتين واصل “صعق” نتنياهو عندما أخبره بأن “روسيا ستواصل تعزيز مكانة إيران في المنطقة”.

وبحسب المصدر، فقد أهان بوتين نتنياهو واستخف به عندما قال: “ليس بوسع إسرائيل أن تلقن الكرملين الدروس حول الكيفية التي تحقق بها روسيا مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، نحن معنيون بتعزيز مكانة إيران في مواجهة الملكيات العربية السنية التي تحاولون أنتم في إسرائيل والولايات المتحدة تدشين تحالف معها على غرار حلف الناتو”.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن بوتين قال في معرض اللقاء إن “إسرائيل” شريك في المنطقة وأن موسكو تراعي مصالحها “إلا أنه كان من الواضح أن بوتين غير مستعد لإبداء أية مرونة بشأن الاستجابة لمطالب إسرائيل”.