القرفة تتمتع بنكهة لذيذة ورائحة زكية وفوائد صحية جمة

ترحيب واسع بقرار استرداد وليد الكردي ولكن هل هو يشكل حالة فردية ام مقدمة لحملة على الفساد ورؤوسه ؟
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جرينتش+2 12:40
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