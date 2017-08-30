الاردن يتحفظ على السفيرة ويرفض عودة طاقم السفارة الاسرائيلية لعمان

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الأربعاء، أن السلطات الأردنية رفضت طلب اسرائيل بإعادة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى السفارة في عمان، واشترطت عودة طاقم السفارة بالمحاكمة والإجراءات القضائية التي ستقوم بها السلطات الاسرائيلية بشأن حارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين في مبنى تابع للسفارة الإسرائيلي في عمان.

وأفادت الصحيفة بأن الأردن صعدت من مطالبها في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث زادت على قائمة مطالبها عدم عودة السفيرة عينات شلاين إلى عمان، واشترطت عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية باستبدال شلاين التي شاركت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مراسم استقبال حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بعد عودته الى اسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسية الأردنية تنظر إلى شلاين كجزء من الأزمة وليست الحل في حال وافقت على عودة البعثة الإسرائيلية إذا ما استجابت اسرائيل في نهاية المطاف للشروط الاردنية بأن يتخذ القضاء الإسرائيلي اجراءات ضد حارس السفارة المشتبه بقتل المواطنين الأردنيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية مطلعة، أن اسرائيل ستجد نفسها مضطرة للرضوخ للمطالب الأردنية واستبدال السفيرة الحالية شلاين، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها.

وكان حارس السفارة الإسرائيلية في عمان قد أطلق النار على عامل النجارة مجمد جواودة (17 عاما) كما أطلق النار على الدكتور بشار حمارنة، اللذين تواجدا في شقة مويال في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأشارت المعلومات إلى أن الحارس أطلق النار بعد ان تعرض للطعن بمفك، على حد قول الحارس.

يذكر أن الأردن طلبت منذ البداية، من الخارجية الإسرائيلية تأجيل عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى عمان، وذلك على ضوء استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين.